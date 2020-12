Gaan vanavond de eerste sneeuwvlokken vallen?

We starten vandaag weer met winterse taferelen. Rijp op de daken, ijs op de autoruiten; het heeft bijna overal weer licht gevroren vannacht. De dag verloopt verder vrij rustig. Bewolking breidt zich langzaam uit over het land vanuit het oosten. In het westen is eerst nog wat ruimte voor de zon. Maar daar komt later op de dag verandering in. Dat melden de meteorologen van Weer.nl zondagochtend.

De aankomende bewolking hoort bij een storing waar we later vandaag mee te maken krijgen. Tegen het einde van de middag begint het in het oosten te regenen, en vanavond breidt de regen zich uit over het hele land. Omdat het eerst nog vrij koud wordt, kan het in de heuvels in Zuid-Limburg wat (natte) sneeuw opleveren.

Flinke plensbuien

In de rest van het land blijft het bij regen, en niet zo’n beetje ook. In de nacht én een groot deel van de maandag kan het flink plenzen, en op sommige plaatsen kan zomaar 25 millimeter naar beneden komen. Het waait daar maandag ook nog flink bij, met name in het Waddengebied kan het soms hard waaien (windkracht 7). Maandagmiddag wordt het vanuit het oosten weer geleidelijk droog.

Vanaf dinsdag is het weer een paar dagen rustig, overwegend droog, maar wel frisjes.

Beeld: Albert Thibaudier