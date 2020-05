Fysiotherapeuten openen 'coronaproof' weer de deuren na versoepelen maatregelen

De fysiotherapeuten gaan vanaf vandaag weer ruimer open en mogen volgens het stappenplan dat afgelopen vrijdag is verschenen, nu weer de noodzakelijke zorg verlenen in plaats van alleen maar open wanneer het echt niet anders kan.

Eigenaar Sjoerd Stegenga van fysiotherapie Helftheuvel in Den Bosch is blij. ”Voor de patiënten en voor onszelf. Ik heb een man of 60 á 70 in dienst. Daarvan zat 80 procent thuis. Net nadat het kabinet vorige week aankondigde dat er feitelijk weer behandeld mag worden, stond de telefoon hier direct roodgloeiend.”

Stegenga vervolgt: “Het komt er op neer dat we in principe onze werkzaamheden weer mogen hervatten, zij het natuurlijk in de ‘nieuwe werkelijkheid’. We hebben daarom voldoende beschermingsmiddelen en slechts één stoel per behandelkamer. De afgelopen tijd zijn al mijn praktijken ‘coronaproof’ gemaakt.”