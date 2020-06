Nederland is een nieuwe politieke partij rijker door de “gelijkwaardige” fusie van twee afsplitsingen. De Partij voor de Toekomst van Henk Krol gaat samen verder met GO, de partij van voormalig Forum-senator Henk Otten.

De Partij voor de Toekomst heeft twee zetels in de Tweede Kamer en twee zetels in de Eerste Kamer. Ook heeft de nieuwe beweging een Europees Parlementslid en Statenleden in vier provincies. Krol is lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar, Otten is per direct voorzitter van de fusiepartij.

Forum, 50PLUS en dierenpartij

Henk Krol stapte begin mei op als partijleider van 50PLUS en verliet de ouderenpartij. Hij richtte samen met Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen de Partij voor de Toekomst op. Van Kooten-Arissen vertrok vorig jaar bij de Partij voor de Dieren na onenigheid over de partijkoers, maar behield haar zetel.

Henk Otten keerde vorig jaar Forum voor Democratie (FvD) de rug toe na een felle ruzie met medeoprichter Thierry Baudet. Hij nam zijn zetel in de Eerste Kamer mee. Ook FvD-senator Jeroen de Vries maakt met hem de overstap. Later doopte Otten zijn politieke partij om tot GO (Groep Otten).

Partij van ‘zetelrovers’

De afgelopen weken spraken Tweede Kamerleden Krol en Van Kooten-Arissen met Eerste Kamerleden Otten en De Vries over een samenwerking tussen de twee partijen. De samenwerking zou volgens De Telegraaf zondag beklonken zijn in een restaurant in Scheveningen.

Volgens Krol is tijdens de gesprekken tussen de vier ‘zetelrovers’ een “positieve vonk” overgesprongen. Otten verwacht dat het viertal “een hecht team” gaat vormen. Ook denkt de senator dat de samenwerking tot “de broodnodige consolidatie in de Nederlandse politiek” leidt. “De kiezer zit helemaal niet te wachten op allerlei splinterpartijen.”

Binnenkort presenteert de Partij voor de Toekomst een “constructief en innovatief” partijprogramma. Daarin zullen politieke vernieuwing en “een realistische, daadkrachtige aanpak voor beter bestuur van Nederland” centraal staan.

