Freek Vonk spreekt 'kleine baas' Liam toe over beet giftige adder

Freek Vonk heeft een videoboodschap ingesproken voor de elfjarige Liam Vliet. Liam werd vorige week gebeter door de enige giftige slang in Nederland: de adder. Freek vertelt in de video hoe pijnlijk een slangenbeet kan zijn en roemt Liam dan ook voor zijn dapperheid. Maar de avonturier komt ook met een waarschuwing: ”Doe mij nooit, maar dan ook nooit na!”

Liam kwam de slang tegen op de camping in Ermelo. Hij zag iets bewegen toen hij de hond aan het uitlaten was. Benieuwd als hij was, probeerde hij met een takje wat blaadjes opzij te duwen. Achter de blaadjes bleek zich een adder schuil te houden, en die schrok blijkbaar zo van de kleine avonturier dat hij in Liam’s vinger beet.

“Een beet is alles behalve een pretje, super pijnlijk”, vertelt Freek Vonk in zijn videoboodschap op Instagram. “Liam heeft dat dapper doorstaan en schrok zelfs niet eens. Knap!” Liam vertelde eerder deze week aan Hart van Nederland de volgende keer wat voorzichtiger te zijn met slangen. “Maar met andere dieren niet”, voegde hij daaraan toe.

Waarschuwing

De reden dat Freek zijn videoboodschap op zijn kanaal heeft gedeeld is om anderen te waarschuwen hem nooit na te doen. “Ik ben bioloog en doe dit al meer dan twintig jaar en zelfs ik kruip soms door het oog van de naald”, legt hij uit. “Als je een slang ziet in de natuur, in de wildernis en dat kan dus ook in Nederland. Kijk ernaar, geniet ervan, van een afstandje. Maar pak hem nooit maar dan ook nooit op, ook niet met een stokje.”

Freek eindigt met een direct boodschap van Liam. “De grote droom van Liam is volgens mij gewonde dieren helpen en terug te zetten in de natuur. Een geweldige droom om na te jagen Liam! Zet hem op en blijf genieten van de natuur!”