Fred van Leer (44) naar ziekenhuis gebracht, toestand onbekend

Nederlands stylist en presentator Fred van Leer (44) is vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht. Zijn management heeft het nieuws bevestigd en laat weten dat hij in goede handen is.

Over zijn toestand is nog niets bekend. Afgelopen vrijdag was Fred van Leer nog in het nieuws na het uitlekken van een seksvideo. De Rotterdammer is bekend als stylist in verschillende televisieprogramma’s. Ook was hij als coach betrokken bij Holland’s Next Topmodel en lifestyle-deskundige bij 6Inside.