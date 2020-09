'Frank de Boer nieuwe bondscoach Nederlands elftal'

Frank de Boer wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal. Dat meldt de Telegraaf. De Boer en de KNVB zijn tot een akkoord gekomen voor een contract tot midden 2022.

De nieuwe bondscoach moet Oranje klaarstomen voor het EK van 2021. Het jaar erop staat in de herfst het WK in Qatar op de planning. Als beide partijen tevreden zijn over de prestaties van het team onder leiding van De Boer, zal hij ook tijdens het WK aanblijven.

