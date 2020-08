Narik (7) heeft een stoma en schaamt zich er niet langer voor

De 7-jarige Narik uit het Twentse Glanerbrug heeft de Ziekte van Hirschsprung. Hierdoor heeft hij sinds zijn derde een stoma. Lang schaamde hij zich hiervoor en verstopte hij zijn stoma. Dankzij een stoere fotosessie wordt zijn verhaal nu massaal gedeeld op sociale media. Narik is nu trots op zijn stoma.

Een spijsverteringsziekte is geen leuk onderwerp en vaak nog een taboe ook: zo’n 40 procent van de mensen met een dergelijke ziekte wil daar niet over praten, blijkt uit onderzoek. Een stoma? Daar heb je het al helemaal niet over.

‘Een luier’

Zo stond de jonge Narik er tot voor kort ook in. “Ze zeiden op school dat ik een luier heb”, vertelt hij aan Hart van Nederland. De jongen durfde niet uit te leggen dat een stoma wat anders is dan een luier. De opmerkingen maakten de jonge verdrietig.

“In het zwembad of op openbare plekken verborg hij altijd zijn stoma”, vult zijn moeder Ruby Hofstede aan. “Toen dacht ik: een stoma moet toch normaal zijn. Net als sommige mensen een beugel of bril hebben, hebben sommigen een stoma.”

Weg met taboe

Ruby bedacht daarom een heuse fotoshoot. Dat moest de stoma uit de taboesfeer halen en haar zoontje zelfverzekerder laten voelen. “De foto’s waren klaar en Narik was zo trots”, vertelt de moeder. “Hij wilde ze aan iedereen laten zien en hij trok zijn shirt uit en rende naar buiten, gewoon met zijn stoma dus. Ik ben super blij, zo hoort het.”

En de fotosessie draagt ook een steentje bij aan het normaliseren van een stoma. Het bericht dat ze op Facebook plaatste over Narik is inmiddels bijna 5.000 keer gedeeld.