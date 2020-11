Politie deelt foto's steekpartij op slapende vissers Beekse Bergen en roept op: 'Meiden, meld je'

Drie maanden na de nachtelijke steekpartij op twee vissers bij Beekse Bergen is de politie nog niet veel verder in de zoektocht naar de daders. In de hoop dat betrokkenen of getuigen zich melden, heeft de politie nu foto’s vrijgegeven van verwondingen van de slachtoffers.

De twee vissers uit Haaren liggen in de nacht van 21 op 22 augustus te slapen langs het Wilhelminakanaal in Hilvarenbeek, als ze plots worden overvallen door twee mannen en twee vrouwen. Vanuit het niets wordt één van de vissers geslagen met waarschijnlijk een fles, waarop de ander wakker werd en hem te hulp schoot. Beiden werden meerdere keren met de kapotte fles geslagen.

Diepe steekwonden

De slachtoffers lopen door de brute aanval diepe steekwonden op. Het ene slachtoffer werd geraakt boven de borst en de ander in de schouder en rug. De twee mannen moeten allebei gehecht worden en de politie noemt het een wonder dat er geen vitale delen zijn geraakt.

De vier daders gingen er volgens een getuige daarna vandoor in een wit bootje met buitenboordmotor in de richting van Tilburg. Deze is niet meer gevonden, en dus hoopt de politie dat nieuwe getuigen zich melden. De politie roept nadrukkelijk de twee meiden op die bij de steekpartij aanwezig waren zich te melden.

Signalement

Het zou gaan om vier Nederlands sprekende personen van rond de 20 met een blanke huidskleur. Eén van de mannen heeft lichtblond, opgeschoren haar en een spitse kin, en droeg een wit shirt. De andere man heeft een gezet postuur, bruin haar en droeg een korte zwarte broek. Een van de vrouwen had lang blond haar en droeg een zwarte trui met capuchon. De andere vrouw had korter blond haar en een gekleurde trainingsjas aan.

Getuigen of mensen die de daders mogelijk hebben gezien of kennen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via opsporingstiplijn 0800-6070. De politie vermoedt dat het viertal wellicht vanaf het meer richting Tilburg is gevaren waarbij zij de wijken Jeruzalem en Armhoef zijn gepasseerd.

Let op: onderstaande foto’s kunnen als schokkend worden ervaren.

Beelden: Politie