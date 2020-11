Van wie zijn de foto's die jarenlang op de bodem van het beverrattenverblijf in Dierenrijk hebben gelegen?

Verzorgers van dierentuin Dierenrijk in Mierlo hebben een bijzondere vondst gedaan in het beverrattenverblijf. Daar blijken namelijk al jaren twee fototoestellen op de bodem te liggen. De camera’s zelf zijn helemaal vergaan, maar de geheugenkaarten zijn nog helemaal in tact.

Aangezien de verzorgers geen selfies van beverratten zijn tegengekomen, gaan ze er vanuit dat bezoekers de toestellen ooit per ongeluk in het water hebben laten vallen. Een kort onderzoekje wijst uit dat de laatste foto van de eerste camera in 2014 is gemaakt. De tweede camera viel in 2018 in het water. Wie o wie herkent deze foto’s?

Foto’s van dieren

De fototoestellen zijn gevonden tijdens onderhoudswerkzaamheden. Vreemd genoeg zijn ze allebei in de maand mei in het water gevallen, maar dus niet in hetzelfde jaar. Op de SD-kaarten staan een hoop foto’s van dieren uit Dierenrijk. Een nors kijkende beverrat kon nog net worden vastgelegd, waarschijnlijk vlak voor het moment dat een van de camera’s in het water viel.

Lees ook: Zwart neushoorntje voor het eerst buiten in Diergaarde Blijdorp

Persoonlijke foto’s

Naast foto’s van dieren hebben de verzorgers ook foto’s van vrolijke, jonge meisjes gevonden. Op het toestel dat in 2014 te water raakte staan twee jonge meisjes in zomerjurkjes met kleurrijke vestjes. Op de foto’s uit 2018 staat één meisje centraal. Het was toen duidelijk kouder tijdens het bezoek aan het dierenpark – zij draagt een roze jas en lange witte legging onder haar blauwe rok of jurk.

Lees ook: Dierentuinen ondanks heropening zeer bezorgd over toekomst

De dierentuin hoopt de eigenaars van de toestellen te kunnen achterhalen. Er staan namelijk ook een hoop persoonlijke foto’s op de SD-kaarten. “Het zijn duidelijk zeer persoonlijke foto’s die waarschijnlijk echt gemist worden,” vertelt General manager Chantal Ermers. Zeker de geheugenkaart die in 2018 werd verloren bevat veel foto’s – de oudste dateert van januari 2012. Ik kan me voorstellen dat daar iemand echt enorm heeft staan balen toen dat toestel in het water terecht kwam. Het zou dan ook heel fijn zijn om de beelden aan de eigenaren terug te kunnen geven.”

Herken je deze foto’s? Neem dan contact op met Dierenrijk.