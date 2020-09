Vrijdag zijn “net geen 2000” nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus gemeld. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad. Het RIVM bevestigde dat het aantal coronabesmettingen afgelopen etmaal met 1977 is toegenomen. Dat is het hoogste aantal tot dusver.

Het aantal besmettingen in 24 uur loopt al dagen gestaag op en stapelt record op record. Donderdag werden 1756 nieuwe gevallen gemeld, woensdag waren het er volgens het coronadashboard van de rijksoverheid nog 1546. Het aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen ligt inmiddels ruim boven de 10.000.

Verdubbeling

Het gaat niet de goede kant op met het coronavirus, waarschuwt Rutte. De premier geeft vrijdagavond een aparte persconferentie, samen met zorgminister Hugo de Jonge. Daar worden nieuwe maatregelen bekendgemaakt voor de regio’s waar het aantal besmettingen het hardst oploopt.

In het huidige tempo kan het aantal besmettingen op een dag in een week tijd verdubbelen naar 4000, aldus Rutte. Hij wijst erop dat ook het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. “Het heeft nog niet het niveau van dit voorjaar. Maar je ziet dat het in de Randstad echt wel begint te knellen, en dat is zorgelijk.”

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen ligt is gestegen. Vrijdag lag dat aantal op 288. Dat zijn er 27 meer dan op donderdag en het is het hoogste aantal sinds half juni. In minder dan twee weken tijd is het aantal opgenomen coronapatiënten meer dan verdubbeld.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is het vooral in en rond Amsterdam en Rotterdam druk in de ziekenhuizen. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende dagen verder toeneemt.

Ook meer patiënten op de ic

Op de verpleegafdelingen liggen 230 coronapatiënten, 18 meer dan op donderdag en bijna honderd meer dan vorige week vrijdag. Intensive cares behandelen 58 mensen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 9 meer dan op donderdag en ruim 20 meer dan een week geleden.

ANP/ Redactie