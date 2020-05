De noodsteun aan bedrijven vanwege de coronacrisis schiet zijn doel voorbij als bedrijven tegelijkertijd personeelsleden mogen ontslaan zonder dat ze daarvoor een boete krijgen. Dat stelt vakbond FNV maandag.

De noodsteun is door het kabinet opgezet om bedrijven te helpen die het moeilijk hebben door de coronacrisis. In het huidige steunpakket zit de ontslagboete nog wel, maar in het nieuwe pakket dat vanaf juni in moet gaan, wordt die boete mogelijk door het kabinet geschrapt.

Zondag zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de ontslagboete mogelijk vervalt omdat het onvermijdelijk is dat er bij sommige bedrijven banen zullen verdwijnen.

Geld van belastingbetaler

“Als je mensen zonder boete mag ontslaan, verdwijnt de prikkel om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers”, zegt Zakaria Boufangacha. Hij is arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV. “Werkgevers kijken dan nog meer dan nu naar het kortetermijnbelang van hun onderneming. Behoud van werkgelegenheid en inkomens staat dan niet meer voorop.”

Volgens de vakbond is dat geen verantwoorde manier om om te gaan met geld van de belastingbetaler. Daarom wil FNV inspraak bij het toekennen van nieuwe noodsteun aan bedrijven. Bedrijven zouden pas steun moeten krijgen als er met vakbonden afspraken zijn gemaakt.

Oppositiepartijen PvdA en SP hebben in het AD al aangekondigd tegen het tweede steunpakket te zullen stemmen als de ontslagboete verdwijnt. Zij zijn tegen staatssteun aan bedrijven als werknemers mogen worden ontslagen. De regering heeft zowel in de Eerste als Tweede Kamer geen meerderheid.

