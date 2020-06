Onderzoek: flatgebouw fatale brand Arnhem voldeed aan alle eisen

Het flatgebouw in Arnhem waar op nieuwsjaarsnacht een fatale brand woedde, voldeed aan alle brand- en veiligheidseisen.

Dat blijkt uit onderzoek van Crisislab in opdracht van woningcorporatie Vivare.

Tijdens de fatale brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. Door het vuur viel de elektriciteit in het flatgebouw uit en viel de lift stil. Vier mensen werden gewond uit de lift gehaald en moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De man en zijn zoontje hadden te veel rook binnengekregen en overleefden de brand niet.

Het vuur ontstond nadat twee jongens van 13 en 14 jaar vuurwerk afschoten in het flatgebouw dat op een afgedankt bankstel terechtkwam. Omdat er vanwege de jaarwisseling overal rook en kruitdamp hing, viel de brandlucht in de hal niet op. Volgens het onderzoek was de brand niet mogelijk geweest als de banken er niet hadden gestaan.

Maatregelen

Hoewel het onderzoek aantoont dat het flatgebouw brandveilig was, neemt de woningcorporatie wel een aantal maatregelen; zo krijgen alle woningen rookmelders en worden er aanpassingen gedaan in het flatgebouw zodat bij een eventuele brand de verspreiding van rook wordt vertraagd. Daarnaast komt er op de begane grond een extra vluchtdeur.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog bezig met een ander onderzoek naar de fatale brand. De resultaten daarvan worden later verwacht.

Redactie/ANP