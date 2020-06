De flatbrand in Wageningen donderdag had veel erger af kunnen lopen. Dat zegt bewoner van de flat Freddie Unlandt. Hij zit in de bewonerscommissie die een tijd geleden aan de brandweer heeft gevraagd om een brandoefening te doen. Daaruit bleek toen dat het gebouw niet voldoende brandveilig was. “Dat ze toen het een en ander hebben hersteld, heeft ervoor gezorgd dat dingen niet erger zijn geworden gisteren.”

Bij de brand donderdag in de flat aan de Riemsdijkstraat heeft de brandweer verschillende bewoners van het balkon moeten halen. Op twee woonlagen kwam de gang vol rook te staan, waardoor mensen niet naar buiten konden. Eén bewoner van de flat is donderdag naar het ziekenhuis gebracht na het inademen van rook.

Meeste bewoners weer naar huis

De brand was donderdagavond weer onder controle. In totaal konden huishoudens van 33 woningen, de hele derde en vierde verdieping, vannacht niet thuis slapen. Het gaat voornamelijk om eenpersoonshuisvesting. “Eerder waren maar 24 woningen onbewoonbaar verklaard, maar vanwege de rookschade en om wat rust te creëren bij de bewoners, hebben we besloten om meerdere woningen onbewoonbaar te verklaren”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tegen Hart van Nederland.

Een deel van deze bewoners heeft vannacht onderdak gezocht bij familie of vrienden, en een deel is door De Woningstichting ondergebracht in hotel WICC. Een woordvoerder van De Woningstichting laat aan Hart van Nederland weten dat ze verwachten dat bijna alle bewoners, met uitzondering van zes huishoudens, eind van de middag weer terug kunnen keren naar hun huis.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Volgens sommige bewoners zou de brand zijn aangestoken. De politie kan dit niet bevestigen. Die laat aan Hart van Nederland weten dat ze bezig zijn met het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Vluchtroute vol zwarte rook

Freddie werd donderdag door de brandweer van zijn balkon gered. Op het moment dat het brandalarm af ging, had hij in eerste instantie niet door hoe ernstig de brand was. “Ik dacht eerst dat er bij iemand iets was misgegaan bij het koken. Toen het brandalarm na vijf minuten nog niet was gestopt, ben ik naar mijn balkon gegaan. Toen ik omlaag keek, zag ik dikke zwarte rook omhoog komen,” zegt hij.

Freddie woont op de vierde verdieping, boven de verdieping waar de brand was uitgebroken. Hij vertelt dat hij niet kon vluchten via de vluchtroute: “De enige vluchtroute is de trap. Maar die stond helemaal vol met zwarte rook, je zag geen hand voor ogen. Op die manier werd die vluchtroute dus geblokkeerd.”

‘Brandoefening heeft erger kunnen voorkomen’

Als lid van de bewonerscommissie van de flat heeft Freddie een tijd geleden de brandweer gevraagd om een brandoefening te komen doen. “Eén of twee jaar geleden is de brandweer hier geweest om een brandoefening uit te voeren, want daar hadden wij om gevraagd. Daar zagen zij dat er wat dingen fout waren aan de brandveiligheid en dat is toen hersteld,” aldus Freddie. “De brandweer was heel blij met de oefening toen. Wij ook, want het had dus veel erger af kunnen lopen.”

Wat er destijds is hersteld, is bij Freddie niet bekend. Ook de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kan dit niet precies zeggen. De Woningstichting laat in ieder geval weten dat zij de veiligheid van het gebouw hoog in het vaandel hebben staan. “Wij hebben heel veel aandacht voor de veiligheid van het pand. Maar onze prioriteit gaat nu uit naar de geschrokken bewoners en dat ze zo snel mogelijk naar huis kunnen,” aldus een woordvoerder.

Beeld: SPS Media