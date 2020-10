Flatbewoners Den Bosch weer naar huis, gevonden explosieve stof vernietigd

De bewoners van het ontruimde appartementencomplex aan de Schutskampstraat in Den Bosch zijn sinds zondagavond weer thuis. Een explosieve stof die in een naastgelegen schuur was gevonden, is op een andere locatie vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.

27 woningen werden zondag aan het eind van de middag ontruimd vanwege de vondst van mogelijk explosieven. Ook een nabijgelegen moskee werd ontruimd. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben daarop onderzoek gedaan, waarbij onder andere een robot werd ingezet.

De omgeving werd ruim afgezet en de bewoners van die hun woning moesten verlaten, werden in de buurt opgevangen in een cultureel centrum. Zij konden aan net einde van de avond weer terug naar huis. Brandweer en ambulancedienst waren uit voorzorg aanwezig.

Explosieve stof

Wat voor stof was aangetroffen in de garagebox, kan de politie vanwege het onderzoek nog niet zeggen. In het huis dat bij de garagebox hoort, was op het moment dat de stof was gevonden niemand thuis. Maandag gaat het onderzoek weer verder.