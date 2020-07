'Fiscus overtrad wet met verwerking (dubbele) nationaliteit'

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst heeft jarenlang de wet overtreden doordat ze gegevens over een (dubbele) nationaliteit van de aanvragers van kinderopvangtoeslag gebruikte.

Deze verwerkingen waren “onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk”, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een onderzoek naar etnisch profileren door de Belastingdienst. Het gaat volgens de privacywaakhond om zware overtredingen van de privacywet.

Lees ook: Meer gedupeerde ouders toeslagenaffaire krijgen recht op schadevergoeding

De Belastingdienst had de gegevens over een dubbele nationaliteit al begin 2014 moeten wissen. Toch stonden in mei 2018 nog zeker 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst geregistreerd. Dat mocht niet en de gegevens waren ook niet nodig bij het beoordelen van de aanvragen, de bestrijding van fraude en het risicosysteem, stelt de AP.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de AP overhandigde het onderzoek aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).

ANP