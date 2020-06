'Financiële man Ridouan Taghi opgepakt in Dubai'

In Dubai is Amir Faten M., die de financiële man achter de organisatie van Ridouan Taghi zou zijn, opgepakt. De autoriteiten in Dubai maakten zijn arrestatie op Twitter wereldkundig en noemen M. “de leider van een van de meest gevaarlijke internationale misdaadorganisaties”.

Amir Faten M. die de Deense nationaliteit heeft, wordt in verband gebracht met Taghi. Die werd eerder dit jaar gearresteerd in Dubai en zit vast in Nederland. Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Niet uitgeleverd aan Nederland

M. kwam in 2018 Dubai binnen. De autoriteiten melden dat hij “wordt onderzocht en dat er voorbereidingen aan de gang zijn om hem over te dragen aan de relevante autoriteiten”. Verdere details zijn niet gegeven. Een woordvoerder van het landelijk parket laat weten dat de aanhouding van M. niet op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie is gedaan. M. wordt dan ook niet uitgeleverd aan Nederland.

In a sting operation, #Dubai’s security officials arrested Amir Faten Mekky, a Danish national, on the evening of Wednesday 3 June 2020. Mekky is the leader of one of the most dangerous international crime rings. pic.twitter.com/98lHlyWBqH — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 5, 2020

Beelden van de arrestatie van M. zijn op sociale media vrijgegeven. Te zien hoe is hoe zwaarbewapende mannen een appartementencomplex binnengaan en de verdachte arresteren.

Arrestatie Taghi

Ridouan Taghi werd op 16 december 2019 opgepakt in Dubai en drie dagen later overgebracht naar Nederland. Hij zit sindsdien in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Begin februari van dit jaar werd ook de rechterhand van Taghi, Saïd R., aangehouden. Hij werd gearresteerd in het Colombiaanse Medellin.

ANP