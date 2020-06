Aantal Filipijnse kinderen dat wordt misbruikt voor webcams ruim verdrievoudigd

Het aantal Filipijnse kinderen dat wordt misbruikt voor webcams is ruim verdrievoudigd. Onderzoek toont aan dat het geschatte aantal ip-adressen dat voor misbruik online wordt gebruikt is gestegen van 23.333 in 2014 tot 81.727 in 2017. Dat meldt International Justice Mission (IJM) maandag. De Nederlandse politie wil nog dit jaar een politiemedewerker detacheren in de Filipijnse hoofdstad Manila.

Het onderzoek laat zien dat de Filipijnen wereldwijd koploper is als het gaat om de seksuele uitbuiting van kinderen online. De beelden worden op verzoek van vaak westerse consumenten gestreamd via webcams en telefoons. Het onderzoek toont aan dat de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers elf jaar is. Het jongste slachtoffer was minder dan één jaar oud.

‘Zorgelijke groei’

De vraag naar misbruik online komt ook vanuit Nederland, zegt Caroline Monster, specialist bij de politie op het gebied van kindersekstoerisme. “Met de zorgelijke groei van de problematiek van kindermisbruik voor livestreaming, hebben we het voornemen om in het Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC) in Manila een extra investering te doen.”

ANP