FIFA21 regelrechte hit op releasedag: voetbalgame vliegt de winkels uit

De vrijdag uitgebrachte nieuwe voetbalgame FIFA21 vliegt de winkels uit, zo laten winkeliers weten. De games uit de bekende FIFA-reeks van maker Electronic Arts (EA) behoren tot de populairste computerspellen ter wereld.

Een woordvoerder van MediaMarkt zegt dat FIFA ieder jaar weer tot de succesvolste games van de winkelketen behoort en dat het uitbrengen van een nieuwe versie voor een piekmoment zorgt. De verkoop van de game is nu al groter dan die van alle andere computerspellen in de maand september, aldus de zegsman van MediaMarkt. Het bedrijf organiseerde zelfs een speciaal evenement rond de lancering. “FIFA is zo enorm populair, echt een van de toppers.”

Populairste spel

Bij Bol.com lopen de verkopen van FIFA21 eveneens als een speer, met veel pre-orders. “Er is veel vraag naar. FIFA is ieder jaar weer een van de populairste games, zo niet het populairste spel”, zegt een woordvoerster van de webwinkel.

Lees ook: Gehandicapte Juda kan eindelijk weer FIFA spelen dankzij speciale controller

FIFA21 is de 28ste editie van de spellenreeks die al sinds 1993 bestaat. Dit jaar staat een afbeelding van de Franse stervoetballer Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain op de cover. Met de simulatiegame kan de speler met een land of club naar keuze spelen. EA heeft een contract met wereldvoetbalbond FIFA om het spel te mogen maken. FIFA21 kan worden gespeeld op de Microsoft Xbox, de Sony Playstation, de Nintendo Switch en de pc.

Meer geld voor games

De verkoop van computerspelletjes doet het sowieso goed dit jaar, omdat mensen vanwege de coronacrisis veel meer thuiszitten en dus meer gamen. Ook gaan mensen vanwege de virusuitbraak veel minder met vakantie, waardoor geld overblijft voor andere dingen, bijvoorbeeld games en spelcomputers.

ANP

Beeld: Electronic Arts