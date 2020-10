FIFA-regels zetten jonge asielzoekers buitenspel bij Nederlandse voetbalclubs

De internationale voetbalorganisatie FIFA heeft onlangs de regels veranderd waardoor het voor minderjarige asielzoekers bijna niet meer mogelijk is om zich in te schrijven bij Nederlandse voetbalclubs. Dat betekent dat ze officieel geen wedstrijden meer mogen spelen en ook niet meer zijn verzekerd. In Assen balen ze daar flink van.

“We hebben al acht jaar een mooie samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Jonge asielzoekers spelen bij ons mee, wij nemen een deel van de contributie voor onze rekening en het COA betaalt de andere helft. Wij dragen op die manier een steentje bij aan de maatschappij en voor die jongens is het heerlijk om te kunnen voetballen”, vertelt voorzitter Jan Puper van de Asser Boys zaterdag aan Hart van Nederland.

Misbruik

FIFA heeft deze zomer de regels veranderd om misbruik bij zeer jonge spelers te voorkomen. Voorheen konden amateurspelers zonder problemen verhuizen van de ene naar de andere club. Om in het nieuwe systeem ingeschreven te kunnen worden, moeten de jonge spelers papieren overleggen die ze vaak niet meer hebben. Ze hebben bijvoorbeeld niet de juiste overschrijvingsdocumenten van hun oude club of missen een paspoort.

De KNVB baalt van de situatie en zegt amateurclubs zoveel mogelijk bij te willen staan. Toch kunnen ze weinig doen. “Wij hebben daar zelf geen invloed op. De FIFA heeft de nieuwe eisen ingesteld omdat in het verleden veel spelers en clubs zich niet hebben gehouden aan de regels voor internationale overschrijvingen van minderjarige spelers.” De KNVB laat weten dat ze het maximale doen om clubs te helpen en in gesprek gaan met het COA.