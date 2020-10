Fietsers krijgen zomaar sambal in gezicht gespoten door scooterrijders

View this post on Instagram

Op zondag 4 oktober tussen 22:00 uur en 22:30 uur zijn er meerdere fietsers tussen Oirschot en Oostelbeers met vermoedelijk sambal in hun gezicht gespoten. Dit werd gedaan door 2 personen die op 2 scooters passeerden en in de richting van Oirschot reden. Deze onnodige en onbenullige actie zorgde voor veel pijn bij de fietsers. Weet jij wie deze scooterrijders waren? Laat het ons weten. ^Noor