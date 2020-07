De 3-jarige Asiya uit het Utrechtse Leidsche Rijn is sinds vorige week doodsbang voor fietsen. Dit nadat zij werd aangereden door een fietser vlakbij haar huis. Door het ongeluk moet zij enkele tanden missen. De fietser is vervolgens doorgereden.

Volgens vader Nordin gebeurde het ongeluk op donderdag 16 juli. ”Ze was gewoon lekker buiten aan het spelen, zoals alle kinderen hier in de buurt doen. Het wemelt hier in de buurt van de kinderen en die zijn gewoon heel vaak buiten aan het spelen”, vertelt hij verder. ”Op het fietspad moet ze toen aangereden zijn. Vermoedelijk door een of groepje vrouwen.”

Schrikkerig door ongeluk

Door de klap, die flink geweest moet zijn, zijn de tandjes van het meisje naar achteren geslagen. Die moesten er door de tandarts uitgehaald worden. Ook raakte ze gewond aan haar gezichtje. Na het ongeluk is Asiya nog erg schrikkerig: ”Ze is nu ook panisch van fietsers, als ze een bord ziet met een fiets, dan schrikt ze. Natuurlijk zal ze daar wel weer overheen komen.”

Voor vader Nordin is het niet te begrijpen dat je een klein meisje aanrijdt en er vervolgens vandoor gaat. ”De dader(s) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zich melden. Je gaat toch even kijken als je een kind aanrijdt? Dan fiets je toch niet zomaar verder?”

16 juli 18.50 werd een spelend meisje (3) aangereden door een fietser Beeldhouwersdijk. De kleuter liep letsel op aan gebit en gezicht. De fietser reed door. Gaat om een blanke vrouw, blond, zwarte fiets met zwarte krat. Was u de fietser of was u getuige? Svp contact 09008844. pic.twitter.com/pZ3355Y13f — Politie LeidscheRijn (@PolitieLR) July 20, 2020

De vader van Asiya heeft direct aangifte gedaan bij de politie. Hij hoopt dat iemand zich alsnog meldt.