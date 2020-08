Fietser overleden na botsing met bestelbusje in Oosterbeek

Een fietser is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk met een bestelbusje in het Gelderse Oosterbeek.

Het ongeval gebeurde rond 07.40 uur op de Benedendorpsweg. Een traumahelikopter landde in de buurt, maar de medische hulp mocht niet baten.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk.

Vanmorgen kregen we een melding van een aanrijding tussen een bestelbusje en een fietser t.h.v. de Benedendorpseweg in Oosterbeek. Helaas bleek dat de fietser het niet overleefd heeft. We doen nu onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. ^JS

