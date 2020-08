Een vrouwelijke handhaver is mogelijk zwaargewond na een ernstige mishandeling in Alkmaar. Een agressieve fietser sloeg haar woensdagmiddag meerdere keren in haar gezicht en heeft haar geschopt.

De boa was bezig met haar werk in het centrum van de Noord-Hollandse stad. Ze sprak een man op een fiets aan, omdat hij in een voetgangersgebied fietste. De man reageerde gelijk agressief. Hij schold de handhaver uit “op zeer beledigende wijze”, meldt de politie donderdag.

Zware verwondingen aan gezicht

De scheldpartij ontaardde uiteindelijk in een mishandeling van de vrouw. De 45-jarige man uit Alkmaar sloeg haar zodanig dat de vrouwelijke handhaver mogelijk zwaar letsel in haar gezicht heeft opgelopen.

Lees ook: Boa’s belaagd door groep jongeren bij het strand van IJmuiden

Na de zware mishandeling sloeg de dader op de fiets op de vlucht. Een politieagent te fiets heeft hem even verderop kunnen aanhouden. Hij zit op dit moment nog vast. De boa heeft inmiddels aangifte gedaan.