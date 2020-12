Honderden Feyenoord-supporters verzamelen zich met fakkels en vuurwerk voor de Kuip

Supporters mogen wegens coronamaatregelen niet in het stadion komen kijken naar wedstrijden, maar desondanks is een enorme groep Feyenoord-supporters naar de Kuip gekomen om hun club te steunen. Ze hebben ook massaal vuurwerk en fakkels meegenomen, een overtreding van het huidige vuurwerkverbod.

Ondertussen bij De Kuip. Klaar voor de wedstrijd? 😍 pic.twitter.com/E8oSe1YtFY — FRFC1908 (@FRFC1908) December 3, 2020

Vuurwerk en fakkels

Een supportersvereniging riep eerder vandaag via social media op om vooral met vuurwerk en fakkels naar de Kuip te komen, en daar hebben dus heel erg veel mensen gehoor aan gegeven. Zowel de politie als ME is in groten getale aanwezig.

🎆 | Vuurwerk buiten het stadion, een kleine anderhalf uur voor de aftrap van @Feyenoord–@gnkdinamo. "Er zijn honderden, misschien wel duizenden supporters bij de Kuip", vertelt @sinclairbischop. #feydin pic.twitter.com/QprHHndg55 — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) December 3, 2020