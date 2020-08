Feyenoord-hooligans opgepakt bij rellen in binnenstad van Duisburg

In de binnenstad van Duisburg hebben rivaliserende groepen voetbalsupporters zaterdag voor ongeregeldheden gezorgd. De politie rukte massaal uit om de vechtende fans te scheiden en de rust te herstellen.

Volgens het boulevardblad Bild hadden hooligans uit Rotterdam en Duitsland afgesproken elkaar in Duisburg te treffen. Om overzicht te krijgen werd een helikopter ingezet. Er zijn verscheidene personen aangehouden op verdenking van onder andere openlijke geweldpleging. Onduidelijk is nog of er gewonden zijn gevallen.

Cup der Tradities

Achtergrond van de wanorde is kennelijk de ‘Cup der Tradities’, waaraan MSV Duisburg, Borussia Dortmund en Feyenoord meedoen. Het toernooi wordt in de MSV Arena gespeeld zonder publiek. Wat er op straat in het centrum precies is gebeurd en of er Nederlanders bij waren betrokken, kon de politie nog niet zeggen. Wel dat het om circa 80 relschoppers ging.

Feyenoord versloeg zaterdagmiddag op het besloten oefentoernooi Borussia Dortmund met 3-1. Feyenoord had na 35 minuten al een riante voorsprong van 3-0 te pakken. Bijna aansluitend troffen de Rotterdammers MSV Duisburg, dat met 2-1 werd verslagen.

ANP/Redactie