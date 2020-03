De liefde voor de club zit diep bij sommige voetbalfans. Een 2-jarige Feyenoord-fan wilde voor het slapengaan nog even een robbertje voetballen. In tenue, uiteraard. Alleen trok zijn moeder per abuis het verkeerde shirt uit de kast.

Ze trok hem namelijk een shirt van Feyenoord-rivaal Ajax aan. Had ze beter niet kunnen doen, want het mannetje zette het per direct op een krijsen. ‘Ik wil Feyenoord!’ roept hij tussen de tranen door naar zijn vader, die het tafereel op video zette.

Zijn vader – die de video op YouTube uploadde – kreeg het Ajax-shirt ooit van zijn eigen opa. Hij dacht het diep weggestopt te hebben, maar toch had zijn vrouw het te pakken. “Dit huis is voor Feyenoord (incl seizoenskaart!) maar dat ons mannetje van 2.5 jaar hier zelf zo’n mening over had hadden we nooit verwacht”, schrijft de vader van de piepjonge Feyenoord-fan op YouTube.