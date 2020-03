De klassieker tussen Feyenoord en Ajax gaat dit weekend niet door. In plaats daarvan hebben ze een bijzondere actie op poten gezet om zorgpersoneel te bedankt voor hun inzet.

De topclubs sloegen de handen in elkaar en lieten zaterdag een billboard langs ziekenhuizen in Rotterdam en Amsterdam rijden. “Hand op hand voor onze dapp’re strijders in de zorg”, staat daarop geschreven, met daaronder de logo’s van beiden clubs.

Lees ook: ‘Risico op huiselijk geweld neemt toe tijdens coronacrisis’

De tekst verwijst naar teksten uit het clublied van Feyenoord (Hand in hand, kameraden) en Ajax (Dapp’re strijders, fier en koen). Ook stond deze tekst paginagroot in meerdere kranten.

Alle wedstrijden uitgesteld

Zondag zouden de rivalen elkaar ontmoeten in de eredivisie, maar vanwege het coronavirus zijn alle wedstrijden uitgesteld.

“We klappen nu niet voor onze spelers, maar voor alle zorgverleners”, stellen de clubs in de advertentie. “Dapp’re strijders, wij zijn jullie enorm dankbaar en wensen jullie heel veel sterkte toe.”