Magische felroze lucht boven Hoek van Holland en Westland: 'Alien-invasie in 3, 2, 1'

In de regio Hoek van Holland en het Westland waanden mensen zich donderdagavond in een Disneysprookje. Of hebben buitenaardse wezens eindelijk onze aarde bereikt? De hemel kleurde felroze en veel mensen vragen zich af hoe dat kan.

Twitteraar ‘SchizoDuckie’ gooit het op kernwapens. “Okay, wie is er met tactical nukes aan het spelen in #hoekvanholland”, vraagt hij zich af. “Alien invasion in 3…2…1…”, reageert iemand anders.

Felroze hemel

De meest indrukwekkende foto is gemaakt door Marin. Op zijn foto, gemaakt vanuit het Westland, lijkt de gehele hemel felroze gekleurd. In de reacties vragen mensen zich af wat voor natuurfenomeen ze gemist hebben.

Maar… wat veroorzaakt die roze lucht?

Sommige bewoners in de regio Westland weten beter. Zij hebben dit al wel vaker meegemaakt, een knalroze lucht. Volgens hen komt het door het LED-licht van de vele kassen in die regio.

Tuinders kiezen steeds vaker voor gekleurde ledlampen om de planten in hun kassen beter te laten groeien, meldde het AD eerder al. De combinatie van traditioneel oranje licht met een nieuwe paarse variant geeft soms een sprookjesachtige uitstraling aan de Westlandse hemel. Het wordt ook wel het ‘Westerlicht’ genoemd, naar het groene Noorderlicht dat voornamelijk te zien is in Scandinavië.

Een cyclaamkleur veroorzaakt door LED licht in de kassen van Westland pic.twitter.com/IJyytfmfsg — Martine Wassenaar (@martinewassenaa) October 29, 2020

Foto bovenaan het artikel: @Marinvc