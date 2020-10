Felle regenbuien zorgen op verschillende plekken voor waterschade en overlast

Op verschillende plekken in het land is waterschade ontstaan door felle regenbuien. Vooral vanuit het noordwesten en Zeeland komen meldingen van ondergelopen straten en tunnels.

Op de A22 bij Beverwijk is maandagmiddag richting Velsen een rijstrook dicht vanwege water op de weg. Rond Beverwijk loopt het verkeer helemaal vast door wateroverlast, meldt de ANWB op Twitter.

Code geel

Het KNMI heeft voor Noord-Holland code geel afgegeven. In de afgelopen uren is daar veel neerslag gevallen en ook de komende uren worden stevige buien verwacht. Dit kan plaatselijk voor meer overlast zorgen.

Volgens Weeronline is in Noord-Holland regionaal ruim 40 millimeter regen gevallen. Ook maandagavond, -nacht en dinsdagochtend komen in het noordwesten stevige buien voor. Lokaal kan in 48 uur 100 millimeter neerslag vallen. Ook is onweer mogelijk.

