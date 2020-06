Felle brand verwoest woning in Hoogeloon

Een uitslaande brand aan de Heuvel in Hoogeloon heeft een oude woning volledig in as gelegd. Buren werden uit voorzorg uit hun woning gehaald, voor zover bekend raakte niemand gewond.

Via Twitter laat de brandweer weten met groot materieel te zijn uitgerukt. Maar alsnog konden de drie blusvoertuigen, een hoogwerker en twee watercontainers niet voorkomen dat het pand volledig uitbrandde.

Gitaarverzameling veiliggesteld

Buren werden uit hun huizen gehaald, Eindhovens Dagblad schrijft dat er ook een gitaarverzameling werd veiliggesteld. De naastgelegen woning van de buren werd uit voorzorg nat gehouden, om te voorkomen dat de brand over zou slaan.

Omroep Brabant schrijft dat de woning uit 1936 stamt en op het moment werd gerestaureerd. Op het moment dat het dak van de woning en een deel van de gevel instortten, kon de woning als verloren worden beschouwd. Rond half drie had de brandweer de brand onder controle, maar de brandweer waarschuwt omwonenden voor rookoverlast.

Beeld: SQ Vision