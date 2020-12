Felle brand verwoest dak van Chinees restaurant Bovenkarspel

Een Chinees afhaalrestaurant in Bovenkarspel heeft donderdagochtend flinke schade opgelopen door een felle brand. Het vuur is inmiddels onder controle, hoewel er niemand gewond is geraakt, is de schade aan het pand groot.

De brand brak rond 06.00 uur uit bij Aziatisch restaurant Hoo Wah. De brandweer rukte uit met drie bluswagens en een hoogwerker om de vlammen te bedwingen. Het vuur dreigde over te slaan naar de naastgelegen pizzeria. Door de inzet van de hulpdienst werd dat voorkomen.

De #brandweer is druk bezig een brand te bestrijden aan de Middend te #Bovenkarspel. Geef hulpdiensten de ruimte. Ga niet kijken. Houd rekening met de #Corona maatregelen. Houd afstand. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) December 24, 2020

Nablussen

Het dak van het Chinese restaurant lijkt compleet te zijn verwoest. De brandweer blust donderdagochtend nog de smeulende delen van het dak na, om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De naastgelegen panden worden geventileerd en de gedupeerden van het getroffen pand worden bijgestaan bij het afhandelen van de schade.

Om genoeg ruimte te creƫren voor de hulpdiensten is de wekelijkse markt in Bovenkarspel verplaatst naar het naastgelegen Stationsplein.

‘Kom niet kijken!’

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer heeft op Twitter meerdere gevraagd om vooral niet te komen kijken bij de brand, dit zodat de hulpdiensten niet gehinderd worden tijdens de bluswerkzaamheden en om de verspreiding van corona tegen te gaan.