Felle brand verwoest café De Tagrijn in Zwolle

Een korte maar felle uitslaande brand heeft zondagavond café de Tagrijn aan de Buitenkant in Zwolle verwoest. De brandweer werd omstreeks 22.15 uur gealarmeerd voor de brand.

Bij aankomst van de hulpdienst sloegen de vlammen al uit het pand. Als gevolg van de brand trokken de rookwolken de binnenstad in.

Door een snelle inzet van de brandweer kon voorkomen worden dat het vuur zich verder uitbreidde naar de eerste verdieping of andere naastgelegen panden. De begane grond van het café is door de brand verwoest.

Wat de oorzaak van de brand is, is op dit moment nog niet bekend. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Een van de oudste cafés van de stad

Het kleine café is een begrip in Zwolle. Op hun eigen website staat dat het café een van de oudste van de stad Zwolle is. ”Op de fundamenten van de Zwanentoren (1423) staat het nu zo roemruchte café. Door de jaren heen heeft het pand aan de buitenkant vele functies gehad. Van woonhuis tot bordeel, en van opslag tot café”, is te lezen.

Ook is het pand waar nu café de Tagrijn in is gevestigd in gebruik geweest als opvang voor het Leger des Heils. De allereerste samenkomst van het leger was in dit pand. Ironisch genoeg was er een bijeenkomst tegen de prostitutie een paar weken na dat het bordeel de drie zwaantjes werd gesloten.

Beeld: SPS Media