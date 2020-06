Bewoners willen illegaal Feestpaleis de Drie Vuisten behouden en komen in actie: 'Het is cultuur'

Een stukje woonwagencultuur dreigt voorgoed te verdwijnen uit Gorinchem. Al veertien jaar lang wordt Feestpaleis de Drie Vuisten gedoogd door de gemeente. Maar nu er een nieuwe burgemeester is, is er ook een nieuw beleid. Het pand moet worden gesloopt.

Het besluit werd al in maart genomen door het college van burgemeester en wethouders. Het bouwwerk moet voor 4 juli zijn gesloopt. De reden van de sloop is dat het café op papier een illegaal bouwwerk is. De kroeg is zonder omgevingsvergunning opgericht en staat op een terrein waar dat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Ook zouden er feesten gegeven zijn zonder de benodigde vergunningen.

“Jaren geleden zei de oude burgemeester dat het allemaal wel goed zou komen en we ons geen zorgen hoefden te make,” vertelt eigenaar Gerrit Damen. “Maar nu is het zo omgeslagen dat we onze tent gaan verliezen. Het is zo jammer. Het is cultuur.”

Woonwagenkamp-museum

Hoewel Damen nog in gesprek is gegaan met burgemeester Reinie Melissant-Briene, kon hij geen manier vinden om het pand te legaliseren. Ook de rechter stelde de gemeente Gorinchem in het gelijk. Damen: “Ik heb voorgesteld om er een woonwagenkamp-museum van te maken. Ze vond het een goed idee, alleen niet op deze locatie.”

Gerrit Damen legt zich niet zomaar neer bij de beslissing van de gemeente. Vandaag kwamen familie, klanten en vrienden samen voor een manifestatie bij het stadhuis. Daarbij werden ook optredens gegeven door artiesten, die Damen graag een hart onder de riem willen steken.

Heel verdrietig

Ondanks de pogingen om Feestpaleis de Drie Vuisten te behouden, houdt de burgemeester van Gorinchem voet bij stuk: “Ik snap dat het besluit van het college voor de exploitanten en de gasten heel verdrietig is. Velen hebben er lief en leed gedeeld. Maar we hebben een beginselplicht om te handhaven op overtredingen.”