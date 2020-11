Precies vijftig jaar werkt Ria van Laarhoven uit het Brabantse Budel-Schoot bij de Rabobank. Dat had groots gevierd moeten worden met honderden gasten, maar vanwege corona zijn alle feestelijkheden afgeblazen. Tenminste: dat dácht Ria.

Haar dochters en een goede vriendin konden het niet over hun hart verkrijgen dat een jubileum van vijftig jaar onopgemerkt voorbijgaat. “Ze heeft zelfs haar pensioendatum uitgesteld om dit jubileum te kunnen halen. En dan helemaal niets? Dat is niet te verkroppen”, zegt vriendin Astrid van Beek tegen Hart van Nederland.

Pensioen uitgesteld

Daarom besloten ze een drive-through-feest te organiseren bij Ria’s huis. Alle gasten reden in hun auto voorbij om haar te feliciteren. Volledig coronaproof dus. “Ria verwachtte alleen een conference call en ze dacht dat ze op de kleinkinderen moet passen”, aldus Astrid.

Rond 16.00 uur begon de verrassingsactie voor de jubilaris. Haar dochters lokten de nietsvermoedende Ria naar buiten. Zo’n vijftig collega’s, oud-collega’s, familie en vrienden reden langs om haar te feliciteren met het behalen van de bijzondere mijlpaal.

‘Meer familie dan collega’s’

Ria doet allerlei functies bij de Rabobank en is de laatste jaren actief als financieel adviseur. Astrid werkte in totaal dertig jaar samen. “We waren eigenlijk altijd meer familie dan collega’s.” Ria verdiende het om in het zonnetje te worden gezet, vindt ze. “Ieder moment met Ria was uniek. Ze was altijd enorm gedreven.”

