Politie beëindigt feest met 200 jongeren in het Twiske

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een feestje beëindigd in het Twiske in Noord-Holland. Ruim 200 jongeren laafden zich aan onder andere drank en lachgas.

Dat meldt wijkagent Johnny Hagenaar via Twitter. “200+ jongeren hadden er een feest met muziek, drank en lachgas,” schrijft de agent. “O ja, op geen enkele wijze Corona proef. Daar sta je dan als diender gewoon tussen terwijl wij het feest beëindigen. Erg triest!”

Geen boetes uitgedeeld

Een woordvoerder van de politie spreekt tegenover Hart van Nederland niet van tweehonderd, maar van ruim honderd aanwezigen. Hij vertelt dat de politie de feestvierders heeft verzocht te vertrekken. “Dat is heel ordentelijk verlopen. Er zijn geen boetes uitgedeeld.” De namen van de organisatoren zijn bekend bij de politie en doorgegeven aan de gemeente. Hierna is het aan de gemeente om te beoordelen of en wat voor maatregelen er worden getroffen.

