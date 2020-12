FC Utrecht brengt seizoenkaarthouders persoonlijk een bedankje

FC Utrecht bedankt alle achtduizend seizoenkaarthouders voor hun blijvende steun tijdens de coronacrisis. Vanwege het virus is het stadion van de voetbalclub al maanden leeg, maar de achterban blijft de club trouw. En om ze daarvoor te bedanken, brengt de club een persoonlijk bedankje rond.

Driehonderd mensen zijn ervoor nodig om alle supporters persoonlijk een bedankje, bestaande uit een worst en een clubsjaal, te brengen. “We zijn uiteindelijk achtduizend seizoenkaarthouders aan het afgaan, verspreid over 5500 adressen”, vertelt Thijs van Es, directeur FC Utrecht, terwijl hij bij zijn fiets staat. “We kwamen er ook achter dat 25 procent van die adressen ook buiten de provincie Utrecht ligt.

FC Utrecht-supporters

Zo wordt er ook persoonlijk een pakketje helemaal in Leeuwarden afgegeven. “Mijn vrouw werkt hier, dus hebben we gezegd: we gaan hier naartoe verhuizen”, vertelt de FC Utrecht-supporter. “Maar wel onder de voorwaarde dat ik mijn seizoenkaart mocht houden, dus zodoende.”

Ondanks dat de fans al maanden niet meer in het stadion zijn geweest, is de sfeer er niet minder op. “Elke zondag zitten we voor de televisie en in de appgroep met vrienden tegen elkaar ouwehoeren. Zo heb je toch een beetje het gevoel van samen naar een wedstrijd kijken.”