Onrustig in centrum van Rotterdam: Feyenoordsupporters bekogelen agenten met vuurwerk

De politie heeft drie aanhoudingen verricht in de binnenstad van Rotterdam nadat fans van Feyenoord agenten hadden bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie spreekt in een tweet van “onacceptabel gedrag van deze supporters”. De situatie in het centrum begint wel rustiger te worden, aldus de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een behoorlijke groep fans. De supporters staken eerder op de avond ook vuurwerk af bij het hotel waar de spelers van Feyenoord voor de wedstrijd verbleven. Dat was volgens RTV Rijnmond bedoeld als steunbetuiging aan de club en de fans zouden daarna verder zijn gegaan in de stad.

Inmiddels begint het weer rustiger te worden in het centrum. De politie blijft paraat staan.

Niet op de tribune

Feyenoord speelt donderdagavond in de Europa League tegen het Russische CSKA Moskou. Vanwege het coronavirus kunnen de fans hier niet bij aanwezig zijn.

Onacceptabel gedrag van deze supporters in het centrum van #Rotterdam. Inmiddels drie aanhoudingen verricht. De situatie in het centrum begint rustiger te worden. pic.twitter.com/ACBuzJTugT — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) November 5, 2020

De wedstrijd tussen Feyenoord en CSKA Moskou begint om 21:00 uur in De Kuip.

Beeld: Twitter/FeyenoordEuropa

