Familiebedrijf gedupeerd door diefstal: ‘Zou iemand het op ons gemunt hebben?’

Wie steelt zeven pompwagens en waarom? Rebecca Schrijver van het Almeerse transportbedrijf TMS Schrijver vraagt zich dat af nadat de pompwagens in de nacht van zaterdag op zondag bij het bedrijf werden gestolen. De bewakingscamera’s hebben twee mannen vastgelegd. Rebecca heeft dan ook goede de hoop dat de mannen worden gepakt en dat de heftrucks worden teruggevonden.

Twee pompwagens staan nog in de loods van het familiebedrijf. Een is stuk, de ander staat in een vrachtwagen. “Ik heb er een naar gevoel bij”, vertelt Schrijver aan Hart van Nederland. “Zou iemand het op ons bedrijf gemunt hebben? Wij werken zeven dagen per week. Bijna elke nacht. De daders moeten geweten hebben wanneer ze konden toeslaan.”

Hele jonge jongens

Het transportbedrijf vervoert kranten naar distributiecentra waar vandaan ze verder worden verspreid. De pompwagens worden gebruikt om de pallets met kranten in de vrachtwagens te laden. “We hebben er afgelopen week nog een aangeschaft”, zegt Schrijver.

“Misschien willen de daders de pompwagens doorverkopen? Gelukkig staan ze op camera. Het lijken hele jonge jongens.” De schade voor het bedrijf door de diefstal van de pompwagens loopt in de tienduizenden euro’s. Het is nog maar de vraag of die kosten door de verzekering worden gedekt.

‘Mij krijgen ze er niet mee onder!’

Intussen heeft Schrijver er samen met haar collega’s voor gezorgd dat het werk gewoon door kan gaan en dat de krantendistributie niet in gevaar komt. “Wie het ook mag zijn, mij krijgen ze er niet mee onder. Ik ga gewoon door. Wat er ook gebeurt!”