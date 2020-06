De familie van de in 2017 vermoorde Anne Faber heeft ‘met ontsteltenis’ de uitspraak van de Hoge Raad aangehoord in de zaak tegen Michael P., de man die Faber verkrachtte, ontvoerde en vermoordde.

De familie was dinsdag aanwezig bij de uitspraak. “Gezien het onvoorstelbaar grote leed dat deze man heeft veroorzaakt en het grote gevaar dat Michael P. is en zal blijven voor de samenleving, ervaart de familie elke dag strafvermindering als een klap in het gezicht.”

De familie gaf dinsdag een verklaring uit, waarin zij reageert op de uitspraak van de Hoge Raad. De raad heeft P. (30) vier maanden strafvermindering gegeven, omdat de politie hem in oktober 2017 op hardhandige wijze heeft aangehouden. P. brak een schouder.

Lees ook: Michael P. krijgt vier maanden minder cel vanwege hardhandige arrestatie

Forse arrestatie noodzakelijk

De politie achtte de forse manier van arresteren noodzakelijk, omdat de kans bestond dat Faber op dat moment nog in leven was.

Het gerechtshof in Arnhem, dat P. vorig jaar 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging oplegde, had kritiek op de wijze van arresteren, maar vond strafvermindering niet op zijn plaats.

Lees ook: Welke defitieve straf krijgt Michael P. voor de moord op Anne Faber?

‘Onverteerbaar’

Dat de Hoge Raad daar anders over denkt, vinden de nabestaanden onverteerbaar. “Onze geliefde Anne werd op 29 september 2017 op gruwelijke wijze misbruikt en vermoord”, schrijven zij. “Vervolgens heeft de dader geprobeerd haar lichaam (en alle sporen) te laten verdwijnen met het doel zelf vrijuit te gaan.”

Anne Faber (25) verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. Door een DNA-spoor op de gevonden jas van het slachtoffer kwam de veroordeelde zedendelinquent P. als verdachte in beeld. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder het laatste deel van een straf uit voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.

Op 9 oktober 2017 hield de politie P. aan, twee dagen later wees hij het zelfgedolven graf aan, in de buurt van Zeewolde, waarin hij het stoffelijk overschot van Faber had verborgen.

Lees ook: Moordenaar Anne Faber krijgt zijn zin: er komt een onderzoek naar ‘hardhandige’ arrestatie

DNA op jas