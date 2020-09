Fakkels en bloemen voor overleden Marco (26) bij stille tocht

Tranen vloeiden woensdagavond bij voetbalclub Phenix, waar tientallen fakkels werden ontstoken voor overleden clublid Marco van der Kolk. De 26-jarige man kwam maandag 24 augustus om het leven na een vechtpartij het weekend ervoor in het centrum van Enschede.

Achter een spandoek met daarop ‘R.I.P. MARCO’ liepen ruim tweehonderd betrokken een stille tocht door het centrum van Enschede. Het is een laatste eerbetoon aan hun clubgenoot Marco en een statement tegen zinloos geweld. “Het was een hele lieve jongen die geen vlieg kwaad deed”, vertelt een van de organisatoren.

Deelnemers van de stille tocht liepen met bloemen in hun hand, die aan het einde werden neergelegd bij de Haverstraatpassage. Dit is de plek waar de mishandeling van Marco plaatsvond. Hier werd hij in zijn gezicht geslagen, viel hij op de grond en liep hij dusdanige verwondingen op dat hij een dag later overleed.

Verdachten weer vrij

Na de fatale vechtpartij werden vier mannen aangehouden. Zij zijn vorige week donderdag weer vrijgelaten nadat uit politieonderzoek was gebleken dat beide partijen geweld hadden gebruikt. Wel blijven zij verdachten in de zaak.

De recherche onderzocht wat er vooraf ging aan de klap en uit dat onderzoek blijkt dat de aangehouden verdachten vóór het uitdelen van die klap werden belaagd door een aantal personen, waaronder Van der Kolk. ”In de daaropvolgende vechtpartij tussen de twee groepen blijkt door beide partijen geweld te zijn gebruikt.”