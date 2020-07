Verdwijnen Miss Etam en Steps ook al uit de winkelstraten?

Het moederbedrijf van winkels als Miss Etam en Steps heeft in België faillissement aangevraagd. In Nederland is er uitstel van betaling aangevraagd. Het is de bedoeling dat winkels voorlopig open blijven.

Het noodlijdende FNG liet vorige week al weten dat het geen extra geld krijgt van de banken. Daarop meldde het Belgische bedrijf nog naar alternatieven te zoeken, maar nu hebben verschillende vennootschappen van de modegroep faillissement aangevraagd.

Langer in geldnood

Het modebedrijf, waar onder andere Miss Etam en Steps onder vallen, zit al langer in de financiële problemen. De geldnood werd bovendien verergerd door de wereldwijde coronacrisis en het verplichte sluiten van kledingwinkels.

Naast de financiële problemen door de coronacrisis, was er de afgelopen maanden ook veel kritiek op de boekhouding. Door veel overnames zit het FNG diep in de schulden. Ook krijgt het zijn jaarcijfers over vorig jaar niet goedgekeurd, omdat van meerdere transacties de achterliggende documentatie kwijt of onvolledig is.

Nog naar werk?

Toch is het de bedoeling dat winkels voorlopig openblijven, zegt een woordvoerder van FNG. Hij voegde daar wel aan toe dat het nog maar de vraag is of werknemers zin hebben om naar hun werk te komen, nu ze hun baan dreigen te verliezen. Zo legde woensdag het personeel van schoenenketen Brantano al spontaan het werk neer.

Door in Nederland niet voor een faillissement maar voor uitstel van betaling te gaan, hoopt het moederbedrijf een deel van zijn activiteiten voort te zetten. Uit de eerste aankondiging van de surseance werd niet direct duidelijk om welke onderdelen het zou gaan.

Winkels gesloten

Eerder dit jaar besloot FNG zich meer te richten verkoop via internet, waardoor er minder winkels nodig waren. Daarom werden alle veertien winkels van Promiss in Nederland gesloten. Ook gingen 38 van de vijftig Steps-vestigingen in ons land definitief dicht. Tientallen banen gingen verloren.

Het waren niet de enige kledingwinkels die dit jaar (grotendeels) verdwenen uit de Nederlandse winkelstraten. Zo werd modeketen Didi in januari failliet verklaard, er kwam geen doorstart. Alle 81 zaken moesten sluiten en ongeveer 500 mensen verloren hun baan.

