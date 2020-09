Hoe gaan we de economie herstellen na corona? Of hoe gaan we om met de strenge Europese begrotingsregels tijdens de crisis? Minister Wopke Hoekstra van Financiën beantwoordt dinsdagmiddag op onze Facebook-pagina live vragen van kijkers van Hart van Nederland.

Prinsjesdag is dit jaar anders dan normaal. Er is geen Gouden Koets, geen rijtoer en geen balkonscène. De gemeente Den Haag heeft mensen bovendien opgeroepen om niet naar de stad te komen en het lijkt erop dat Oranjefans zich netjes aan die oproep hebben gehouden. Maar dankzij onze Facebook Live kun je nog dichterbij komen dan ooit.

Een paar uur nadat Hoekstra het traditionele koffertje met daarin de miljoenennota aanbood aan de Tweede Kamer, reageert hij op vragen die de Nederlanders bezighouden.

Doet de video het niet? Bekijk hem dan hier.