Sommige bedrijven draaien dankzij corona beter dan ooit. Denk maar aan bedrijven die spatschermen van plexiglas maken. De schermen zijn op dit moment niet aan te slepen. Voor steeds meer ondernemers is plexiglas voorlopig onmisbaar.

“Op het moment zijn wij heel erg druk”, vertelt André van Dijk van plexiglas.nl. “We maken twintig uur op een dag en werken in ploegen. En het is veel meer dan normaal.”

Volgens Van Dijk is dit een piek die hem is overkomen. “Voor ons is dit qua handel enorm, maar op deze manier kunnen we andere bedrijven ook helpen om ook weer vooruit te komen.”

Lees ook: Uit eten tussen schermen: restaurant in Marienheem klaar om weer open te gaan

‘Even wennen’

Bakker Anoeska van Hofwegen heeft in haar zaak de benodigde voorzorgsmaatregelen genomen en dat is te zien. Op de toonbank, de zitplaatsen buiten en de picknicktafels is plexiglas geplaatst.

“In het begin was het even wennen”, vertelt Van Hofwegen. “Je moet harder praten tegen de klanten, want het geluid weerkaatst een beetje. Voor nu is het prima, maar ik hoop heel snel dat het weer anders is.”