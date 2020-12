Voor de deur van een huis aan de Serooskerkewal in Arnhem is een explosief afgegaan. Er is geen brand ontstaan en niemand raakte gewond want de bewoner was op dat moment niet thuis.

Wel raakte de woning flink beschadigd, meerdere ramen zijn gesprongen. Wat voor explosief het precies was, wordt onderzocht.

Beeld: SPS Media