Explosief gevonden bij vorige week beschoten pand in Rotterdam

Op de stoep voor een pand aan de Frits Ruysstraat in Rotterdam is donderdagmiddag een explosief gevonden. Het is hetzelfde pand als waar vorige week op werd geschoten.

Meerdere woningen en winkels in de buurt zijn ontruimd. De explosievenopruimingsdienst heeft het explosief inmiddels ontmanteld en de politie doet onderzoek bij het pand in de wijk Kralingen.

Reeks schietpartijen

De politie begon vorige week een groot onderzoek naar een reeks recente schietpartijen in het westen en oosten van de havenstad. Op 7 mei was het raak in de Potgieterstraat, waarna in amper een week tijd ook schoten werden afgevuurd op een winkel op de Mathenesserdijk en woningen in de Van Galenstraat en Jagthuisstraat. Er vielen geen gewonden.

Op zondagavond 10 mei werd een 25-jarige Rotterdammer doodgeschoten aan de Bergselaan in het Oude Noorden. Later werd een op een industrieterrein een brandende auto gevonden. Het politie-onderzoek richt zich op de vraag of er een verband is tussen de incidenten en wat de achtergrond is van de schietpartijen.

