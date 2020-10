De politie heeft in de Fijistraat in Almere tientallen woningen ontruimd na de vondst van een explosief. De straat is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.

Politie doet onderzoek en kan nog niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Wel laat de politie weten dat het explosief buiten gevonden is. Burgemeester Franc Weerwind is in de straat in Almere Buiten aanwezig.

Explosief gevonden in #Fijistraat #Almere. EOD ter plaatse. Uit voorzorg woningen ontruimd en straat afgezet. Bewoners worden opgevangen. Politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Bel 0900 8844 als u meer weet, vannacht iets heeft gezien of camerabeelden heeft. Alvast bedankt! — Politie Flevoland (@PolitieFlevo) October 11, 2020

Nijmegen

In Nijmegen ligt een mogelijk explosief onder een viaduct op de Neerbosscheweg. Het viaduct is afgesloten, de omgeving afgezet en de EOD is ingeschakeld, aldus de Gelderse politie.

