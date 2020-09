Harde explosie blaast ruiten uit woningen in Delft

Bewoners van de wijk Tanthof-Oost in Delft zaten donderdagochtend rechtop in hun bed. Rond 05:30 uur schrokken zij wakker van een harde explosie op het Pijlstaartpad.

Door de kracht van de explosie sneuvelden de ruiten van meerdere woningen. Er raakte voor zover bekend niemand gewond, maar de schrik bij de bewoners zit er goed in. De technische recherche van de politie heeft urenlang onderzoek gedaan naar de explosie.

Om wat voor explosief het precies ging, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of de explosie een gerichte actie was.

Beeld: Regio 15