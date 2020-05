Twee mensen gewond na explosie in Rotterdamse flat, gevel weggeblazen

Het moet een flinke klap geweest zijn. Een deel van de gevel van een woning aan de Vignolastraat in Rotterdam is weggeblazen nadat er een explosie had plaatsgevonden. De balkondeur hangt nog aan het balkon. Twee personen raakten gewond bij de explosie.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het vuur kon snel geblust worden door de brandweer. De bewoner van de woning is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Rijnmond is de buurman ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hij zou rook hebben ingeademd, ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.

In de Vignolastraat in Rotterdam is een gasexplosie geweest. De gevel van het pand op de derde etage is er volledig uitgeslagen @HartvNL pic.twitter.com/WGBpTB5zV4 — Léon Mastik (@LeonHvNL) May 29, 2020

Ontruiming omliggende woningen

De oorzaak van de explosie in de woning zou gas zijn. De omliggende woning zijn ontruimd en worden gecontroleerd of het nog veilig is om in te wonen.

Beeld: Video duivestein