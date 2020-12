Explosie blaast voordeur uit woning Deventer, 'ontstekingsdraad' blijft achter op straat

Aan de Leonard Springerlaan in Deventer heeft een explosie de voordeur van een woning weggeblazen. Niemand raakte gewond. Een correspondent ter plaatse spreekt van een mogelijke aanslag.

De explosie vond even voor drie uur vannacht plaats. Door de klap sneuvelde niet alleen de voordeur, ook een ruit vlak naast de deur is gesprongen. Brokstukken liggen verspreid over straat, tot aan de overkant van de weg.

De politie rukte uit met meerdere voertuigen en sloot de straat af. Een in de straat geparkeerde auto werd extra afgezet. Meer dan dat de auto speciale aandacht heeft in het onderzoek, kon de politie nog niet prijsgeven.

Lange stroomdraad

“Opvallend is dat er op straat voor de woning een lange stroomdraad ligt, die mogelijk is gebruikt als ontsteking voor de explosie,” weet een correspondent ter plaatse. Ten tijde van de explosie was één iemand aanwezig in de woning, niemand raakte gewond.

De knal was zo hard dat deze tot in het naastgelegen dorp Schalkhaar te horen was. Tientallen buurtbewoners schrokken er wakker van en namen een kijkje op straat of hingen nieuwsgierig uit hun raam.

Beeld: SPS Media