Ex-coronapatient Oscar vindt beelden feestende Willem II-supporters 'te dom'

Oscar Ellerbrak uit Weert lag in april in het ziekenhuis met corona. Hij schrok enorm van de beelden van drukke straten en het voetbalfeest van supporters van Willem II in Tilburg. “Die mensen gaan nu allemaal naar hun werk, volgende week zitten ze met de gebakken peren.”

“Ik vind het belachelijk. Bij Feyenoord mogen ze niet roepen, maar ik Tilburg mag je met duizend man op één plein staan”, zo vertelt Oscar aan Hart van Nederland. De burgemeester van Tilburg zei dat supporters zelf verantwoordelijk waren voor het houden van 1,5 meter afstand, maar dat gaat er bij Oscar niet in. “Sommige mensen zijn te naïef of te dom om na te denken. De nuance ben ik inmiddels wel zat.” Oscar is bang voor kopieergedrag. “Dan krijg je straks: daar mag het wel, dus hier ook. Als ik nu op een terras ga zitten wat ik niet doe, zou ik dat ook zeggen.”

Kapot ziek

Oscar wil zijn verhaal doen, omdat hij wil vertellen dat Nederlanders het coronavirus echt niet moeten onderschatten. “Denk niet: er gaat niemand naar het ziekenhuis, wees niet zo naïef, gebruik je verstand eens. Ik ben voor Ajax, ik ga ook niet meer naar wedstrijden, ik waag het er niet op. Ik ben een paar dagen geleden 50 geworden en heb geen feest kunnen geven. Maar: ik heb wel de 50 gehaald, ondanks dat ik kapot ziek ben geweest. Dat feest komt er wel.”

Lees ook: Willem II-supporters overtreden coronaregels, gemeente grijpt niet in

Oscar heeft in april aan de beademing gelegen, maar niet op de intensive care. “Ik heb de dood niet in de ogen gekeken, maar ben er wel bang voor geweest. Ik heb in twee ziekenhuizen gelegen. Het is geen spelletje, je wordt er heel ziek van. Er zijn ook mensen die hartstikke dood zijn. Iedereen die afgeeft op de jongeren, terwijl ook de oudjes net zo hard bezig zijn. We moeten met z’n allen nadenken, dan heb je de regels niet eens nodig.”

Niet nog een keer

Ondertussen wordt hij steeds banger voor een tweede golf. “Ik werk in een winkel. Ik heb het gekregen op een moment dat er een lockdown was, nu doet niemand iets. Sommige dingen gebeuren per ongeluk, mensen die naast of tegen je aan komen staan. Ik kan het nog een keer krijgen, ik heb daar geen zin in.” Hij denkt te weten waarom het virus juist in het westen zo oplaait. “Hier in de regio is het heel erg geweest. Je merkt ook dat mensen hier voorzichtiger zijn dan mensen in het Westen, omdat het daar niet zo getroffen is is het nu aan het uitbreken dat denk ik echt. Men heeft hier de ellende al een keer gezien.”

Lees ook: Jordy (28) verloor zijn vader aan corona en werd toen zelf doodziek: ‘Laat dit een waarschuwing zijn’

Inmiddels gaat het weer goed met Oscar. “Ik fiets en ren. In het ziekenhuis kon ik geen stap doen zonder rollator. Nu lach ik en ik ben op vakantie naar Texel geweest met de hond. Ik heb zelfs een parachutesprong gedaan. Je leeft maar één keer.”